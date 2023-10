Robert jobbar med sitt intresse: ”Jag gillar att krångla till saker”

Så länge Robert Gärdesund kan minnas har han älskat kläder. Det har alltid varit hans jobb, och för stunden säljer han begagnade kvalitetskläder online under varumärket The New Standard.

– Det skulle vara kul att utveckla egna kollektioner, säger han.

När pandemin kom förändras arbetsvillkoren för Robert Gärdesund, och han såg sig om efter ett annat alternativ.

– Jag har bara jobbat med kläder och tycker att det är det roligaste man kan göra, säger han.

Tidigare har han bland annat arbetat med att sälja in kläder till företag och butiker, och själv haft egen butik. För 15 år sedan testade han att sälja second hand.

– Men då var det lite för tidigt, det sålde inte så bra.

Nu har tiden ändrats och marknaden för begagnade varor växt. Han bestämde sig för att det var dags att prova igen och grundade varumärket The New Standard i det befintliga företaget Ruidian clothing AB. Den här gången tog försäljningen snurr.

The New Standard säljer vintage och second hand, för stunden på olika handelsplatser online och lagret i Karlstad.

– Ska det vara second hand får det gärna vara varumärken. Vintage spelar ingen roll, för standarden var bättre förr. Vill erbjuda bra kvalitet på produkterna.

Snart insåg han att mer hjälp behövdes, och under en period var de fyra stycken som arbetade med märket.

Även om arbetssättet var nytt och omfattande kände han sig hemma.

– Jag är så bekant med kläder. Sedan är jag lite krånglig av mig, jag gillar att krångla till saker. Det är ett krångligt jobb, det går inte att göra saker enkelt. Men det är kul och det är det viktigaste tycker jag, säger Robert Gärdesund.

”Man får se kläder man inte trodde fanns”, säger Caroline Jonéus, som sköter företagets fotografering av varorna, om jobbet. Foto: Peter Bäcker

”Att sortera kläder är som terapi”

Just nu trängs 35 000 plagg på 300 kvadratmeter.

Plaggen köper han in själv. Det går inte att lämna in plagg till försäljning.

– Jag köper av en leverantör nu som hanterar 18 ton kläder om dagen. Där köper jag det bästa av det bästa. Det finns mycket kläder i omlopp. Det spelar ingen roll hur många människor som finns på jorden nu, utan hur många som har funnits. Tänker man så blir det lättare att förstå hur mycket kläder som faktiskt finns.

Varumärket The New Standard har en etikett som sitter på plaggen de säljer. Foto: Peter Bäcker

När det varit som mest har han fått in 2000 varor i veckan. Plaggen ska sorteras och hur de sorteras är viktigt – det kan underlätta kommande steg i försäljningskedjan.

– Att sortera kläder är som terapi. Det är något speciellt med att rota i lådorna, det är så tillfredsställande att se alla märken, färger och former, säger Robert Gärdesund.

Det som de inte vill ha skickas vidare. Tanken är att kläderna som säljs ska hålla en god kvalité och deras sortiment inkluderar allt från halsdukar till sportkläder.

– Vi har inte ett så kurerat sortiment, utan vi har verkligen allt. Rent generellt har vi kläder för i stort sett vem som helst.

”Om man väl tar sig tid och lär sig sina mått och passformer, är det en riktig guldgruva, för det går att handla så billigt”, säger Robert – här i en av de containrar där kläderna förvaras. Foto: Peter Bäcker

Drömmer om mera

Robert Gärdesund har alltid älskat kläder. Det har han gjort sedan dag ett, och i klädvärlden tänker han stanna kvar.

– Jag gillar det konstnärliga uttrycket. Med just vintage är det den roligaste grejen, att man kan skapa en unik stil.

Och skapa vill han göra mer av. Drömmen är att få göra egna kollektioner med vintageinfluenser

– Det skulle vara kul att ha det här som ett arkiv och utveckla egna kollektioner. Det är lätt att hitta inspirationen här.

I framtiden vill han också att försäljningen ska ske fysiskt, och inte bara på internet. Det får dock ta den tid det behövs att komma dit.

– Man orkar inte med allt på en gång, men målet är att ha en fysisk butik där inne. säger han och pekar mot lokalen bakom sig.

– Det är väldigt kul att ha butik, jag saknar det. Kläder är lättare att köpa fysiskt, säger Robert Gärdesund.