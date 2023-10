Nytt musikaliskt möte på Västanå: ”Man kommer gråta, skratta och dansa”

En är överpeppad och en annan utlovar "party and love". Med fransk brytning, dessutom.

När Västanå sessions är tillbaka tycks vadsomhelst kunna hända.

– Det är förutsättningslöst och utforskade, säger nyanlända gästen Jennie Abrahamson.

Gänget som ska göra det, med konserter i Berättarladan på fredag och lördag, har fyra dagar på sig att "komma in under skinnet på varandra". Det är så Magnus Stinnerbom beskriver de musikaliska möten som ligger till grund för Västanå sessions, som nu går in på sin andra säsong.

Magnus Stinnerbom, med Sébastien ”Skägget” Dubé i bakgrunden. Foto: Jesper Blomgren

– För oss har det varit stort att se vad som faktiskt händer rent konstnärligt och musikaliskt under de veckor vi gör detta. Att ha fyra dagar tillsammans är en ren lyx, förutsättningarna för att det ska kunna uppstå ny musik är mycket större då. Tidigare har man ju varit van vid att bara få ett förlängt soundcheck de gånger man haft en gäst på scenen.

”Bra på att fuska”

Sessionsgäster den här gången är Klas-Henrik "Klabbe" Hörngren och Jennie Abrahamson. Den förstnämnde är tillbaka i sadeln efter ett par års "tjänstledigt" från det eklektiska jazzkapellet Klabbes bank ("jag tröttnade på mig själv, men nu finns det en platta i ugnen igen") och säger sig vara "överpeppad" inför konserterna i Berättarladan.

– Det är nästan så att jag behöver lugna ner mig själv lite. Men jag njuter av att vara här. Jag har varit på Västanå en massa gånger genom åren och nu känns det jättekul att få vara i byggnaden som musiker. Jag känner mig ju hemma häromkring, säger Säfflebördige Hörngren.

Klabbe Hörngren känner sig hemma i Berättarladan. Foto: Jesper Blomgren

Jennie Abrahamsons födelseplats ligger betydligt längre bort. Den Umeåuppväxte artisten och låtskrivaren beskrivs ofta som en multiinstrumentalist, men det är ett påstående som bör tas med en rejäl nypa salt, anser hon själv.

– Jag brukar säga att jag är ganska bra på att fuska på mycket. Jag är egentligen en rätt kass instrumentalist. Eller, jag är helt okej på piano, men annars brukar jag mest spela det folk sätter i händerna på mig. Då övar man tills det låter bra, och så tror alla att man "kan" det instrumentet. Nä, det har nog varit lite fake it 'til you make it under hela min karriär.

Love and party

Jennie Abrahamson har liksom "Klabbe" Hörngren släppt flera hyllade skivor, så det finns gott om material att plocka från när de möter trion Magnus Stinnerbom, Sophia Stinnerbom och Sébastien Dubé på den vinterbonade scenen Loftet i Berättarladan. Innan intervjun har kvintetten känt på Abrahamsons låt "Åträsk" från 2009.

– Den är som gjord för oss. En riktig folkmusiklåt, även om det säkert inte var något du tänkte på när du skrev den, säger Sophia Stinnerbom, och passar över till Abrahamson igen.

Som berättar hur arbetet med konsertföreställningen "Kärlek & makt" kanske fått henne att våga kasta sig ut mer i ovana sammanhang.

– Det får man göra här. Som Sophia sa, "vi ses på måndag, så drar vi ner brallorna och bara kör!" Det är förutsättningslöst, roligt och utforskande.

”Den här gången testar vi att göra två konserter. För känslan tidigare har varit att det tagit slut för fort”, säger Sophia Stinnerbom. Foto: Jesper Blomgren

Sist på luren är den tungt meriterade kontrabasisten Sébastien "Skägget" Dubé, som tillsammans med Magnus och Sophia Stinnerbom nu arbetar på en uppföljare till trions hittills enda skiva "Beardo". Möjligen ska den heta "Weirdo".

– Det kommer bli en cool feeling i helgen. Love and party. Man kommer gråta, skratta och dansa, allt samtidigt, säger Dubé med närmast sensuell Québecfransk brytning.