Förlust med 3-4 för Grums mot Falu IF

Grums förlorade mot Falu IF i J18 Region väst herr i hockey i Billerudhallen. 3-4 (1-2, 0-1, 2-1) slutade matchen på söndagen.

Segermålet för Falu IF stod Joel Hällblad för 9.08 in i tredje perioden.

Första perioden var jämn. Grums inledde bäst och tog ledningen genom Lucas Trollvad efter 14.55, men Falu IF kvitterade genom Neo Andersson. Och Falu IF hann också ta ledningen, genom Andre Franz. Falu IF utökade ledningen, på nytt genom Neo Andersson efter 17.05 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Grums reducerade dock till 2-3 genom Gustav Jardeby efter 20.28 av perioden. 1.58 in i tredje perioden slog Lucas Branting till på pass av Mio Kjörsträd- Öqvist och Viktor Berg och kvitterade för Grums.

9.08 in i perioden nätade Falu IF:s Joel Hällblad på pass av Tristan Hultman och Charlie Forslund och avgjorde matchen för Falu IF.

Falu IF:s Charlie Forslund hade tre assists.

Det här var Grums tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Grums tog hem lagens senaste möte med 3-1 i Billerudhallen.

I nästa match möter Grums Mora hemma på söndag 8 oktober 13.00.