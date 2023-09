Vad är ett gott och lyckligt liv? Den frågan försöker de två amerikanska forskarna Robert Waldinger och Marc Schulz besvara i den nyligen utkomna boken The Good Life – Lessons from the World’s Longest Scientific Study of Happiness som innehåller sammanfattningen av över 80 års forskning.

Harvardstudien, som den kallas, tog sin början i en tid när USA hade fullt sjå med att ta sig ur den stora ekonomiska depressionen. Så kallade New Deal-projekt som arbetslöshetsförsäkring tillskapades och det fanns ett stort intresse att ta reda på vad det är som gör att människor trivs med tillvaron. Detta ledde till att två forskargrupper noggrant kom att undersöka tillvaron för två olika grupper av tonårspojkar.

Den ena gruppen bestod av 268 andraårselever vid Harvard College. Hälften av dem från välbeställda familjer.

Den andra gruppen bestod av 456 pojkar från innerstaden i Boston som valts av en annan anledning. De var barn som växte upp i några av Bostons mest missgynnade och utsatta områden.

Dessa två studier började var för sig och med sina egna mål men slogs senare samman och ingår nu i Harvardstudien.

Men vad är då ett gott liv? Är det att bli rik och berömd? Är det att göra en framgångsrik karriär? Många tänker nog i sådana banor. Det gjorde de ungdomar som intervjuades i början på 2000-talet och som Waldinger och Schulz refererar till. Ungdomarna fick frågan om vad det viktigaste målet i livet var. Drygt tre av fyra sa att bli rik var nummer ett. Hälften att ett viktigt mål var att bli berömd. Drygt tio år senare fick de samma fråga. Berömmelse var nu längre ner på listan. Högst upp fanns sådant som att tjäna mycket pengar och göra en framgångsrik karriär.

Men svaret på vad som är ett gott liv handlar inte om detta.

I Harvardstudien har man följt samma individer, ställt tusentals frågor och gjort hundratals mätningar för att ta reda på vad som verkligen håller människor friska och lyckliga. Det är särskilt en faktor som sticker ut och som är den viktigaste för det goda livet, fysisk hälsa, mental hälsa, välbefinnande och livslängd. I motsats till vad många kanske tror handlar det inte om bli rik, göra karriär, motionera eller äta hälsosam kost. Förstå oss rätt skriver forskarna. Dessa faktorer spelar roll och kan ha stor betydelse men överträffar inte goda relationer:

– om vi måste sammanfatta alla åttiofyra år av Harvardstudien till en enda princip för att leva ett gott liv och som stöds av liknande resultat i en mängd andra studier så skulle det vara just detta: Goda relationer håller oss friskare och lyckligare.

Forskarna fortsätter:

– Så om du ska göra ett val, det enda beslutet som bäst kan gagnar hälsa och lycka, bör du odla varma och trygga relationer.

Alla typer av relationer är förstås inte positiva. Spända, otrygga och hotfulla relationer har motsatta verkan och är till skada för hälsa och välbefinnande.

Ensamhet är ett gissel. Och har ödesdigra konsekvenser. Forskning visar att människor som är mer isolerade än de önskar vara försämrar sin hälsa snabbare med ökad ålder än de som känner att de har goda relationer till andra. Ensamhet dödar. Ensamma får ett kortare liv.

– Forskning har visat att för äldre människor är ensamhet dubbelt så ohälsosamt som fetma och kronisk ensamhet ökar en persons risk att dö under ett år med 26 procent.

Ensamheten är utbredd. Ungefär en av fyra amerikaner känner sig ensamma och det innebär mer än 60 miljoner människor.

Waldinger och Schulz refererar till en studie genomförd av Julianne Holt-Lunstad och hennes kollegor som granskade 148 studier med totalt 300 000 deltagare. De fann att goda sociala relationer ökade sannolikheten att överleva under ett givet år med mer än 50 procent. Och sambandet mellan goda sociala relationer och överlevnad var starkare än sambandet mellan rökning och cancer.

När den första generationen deltagare i Harvardstudien hunnit bli 80 år gick forskarna tillbaka till data från när de var 50 år för att se om det fanns något där som kunde förutsäga hur det var för dem 30 år senare. Forskarna skriver:

– Det var inte kolesterolnivåer i medelåldern som förutsade hur de skulle åldras. Det var hur nöjda de var i sina relationer. De som var mest nöjda med sina relationer vid 50 års ålder var de mest friska både mentalt och fysiskt vid 80 års ålder.

Boken The Good Life försöker svara på frågan om hur man ska få ett lyckligt liv.

Över hundra forskningsrapporter från Harvardstudien har publicerats under åren som gått sedan starten 1938. Slutsatsen är tydlig:

– Positiva relationer är grundläggande för välbefinnandet.

Men det är inte så enkelt att få livet att fungera och att leva ett gott liv. Forskarna Waldinger och Schulz tar upp två anledningar till det. Den första är att:

– Ett gott liv för människor är inte en central fråga för de flesta moderna samhällen.

Det tycks finnas så många andra frågor som makthavarna anser vara viktigare.

Den andra är att:

– Vi människor är ganska dåliga på att veta vad som är bra för oss.

I samhället finns så mycket lockelser med budskap om att lyckan finns just där. I den nya bilen. I den nya tv:n. I den nya jackan. I resan till söderns länder. … Smalare … Vackrare.

Ett gott liv för Waldinger och Schulz handlar om att uppnå det som den grekiske filosofen Aristoteles kallade Eudaimonia och som kännetecknas av ett varaktigt tillstånd av djupt välbefinnande och nöjd med sitt liv.

En fråga som ofta diskuteras är vilken betydelse som pengar har för det goda livet. Visst betyder pengar en hel del. Men framför allt för de fattiga. Att ta sig ur fattigdomen ökar kraftigt välbefinnandet. Pengar har betydelse för lycka och välbefinnande upp till en viss nivå för att därefter klinga av. För den som redan har det gott ställt spelar mer pengar ingen större betydelse för välbefinnandet. Medan avsaknaden av pengar för den fattige är smärtsamt och livsfarligt.

Budskapet i boken The Good Life: Motorn för ett gott liv är inte självet, utan våra relationer till andra. Och det är aldrig för sent att börja med att odla vänskapen.

Bengt Starrin

Professor emeritus Karlstads universitet