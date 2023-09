Så ska Forshaga undvika ett nytt kvaldrama: ”Då kommer vi sluta högre upp i tabellen”

Ny huvudtränare och en helt ny spelidé.

Thomas Englund vill sätta sin egen prägel på Forshaga IF – med målsättningen att kunna hota de bästa lagen i serien.

– Får vi allt att klaffa kommer vi bli farliga, säger FIF-tränaren.

Det var med nöd och näppe som Forshaga lyckades hålla sig kvar i Hockeyettan efter en dramatisk kvalserie i våras. Efter att Tim Rivest fick sparken kom Perra Johnsson in och räddade kvar värmlänningarna i i tredje högsta divisionen.

I år är det Thomas Englund som ska leda Forshaga.

Den nye huvudtränaren, som har tre år i Mörrums GoIS i bagaget har också valt att implementera ett nytt spelsystem under försäsongen.

– Jag vill spela en mogen seniorhockey där vi är rädda om pucken när vi har den, inte slå bort utan spela oss ur egen zon med kontroll. På så vis kan vi på ett enklare sätt ta oss genom mittzon in i anfallszon, det är något vi både tränat och pratat mycket om.

– Killarna växer stegvis in i det hela tiden. Det är ju inte roligt att spela en hockey där man ska slå bort pucken hela tiden, det är varken kul eller utvecklande. Vi jobbar tålmodigt, det kommer ta tid att sätta allt.

Betyg så här långt?

– Det har funkat bra så här långt, när vi hållit oss till att vårda pucken har vi varit bra. Vi har inte gjort en perfekt match i 60 minuter ännu, men det är också svårt med tanke på att det alltid kommer några dippar oavsett om man vill det eller inte. Men nu handlar allt om att grabbarna ska köpa spelidén och förstå när vi ska spela enkelt och när det är läge att vara mer kreativ.

– Får vi vårt nya spelsätt att stämma, då kommer i vara betydligt högre upp i tabellen än vad vi var i fjol.

Det är en hyfsad stor spelaromsättning i Forshaga som bland annat tappade målvakten Eric Forsberg och nyckelforwarden Filip Nordström redan i mitten av förra säsongen.

Den sistnämnde spelar just nu i Hockeyallsvenska Kalmar HC.

Men man har också fått in flera intressanta nyförvärv.

Bland dem lyfter Thomas England fram Tobias Björklund och hemvändande Linus Skager.

– Tobias kommer in med rutin från Hockeyallsvenskan och spel utomlands, han kommer bli otroligt viktig för oss och de yngre killarna i laget kommer kunna lära sig av honom.

– Skager blir också en väldigt viktig spelare, framförallt med sin offensiva spets. Sen har vi ytterligare ett gäng spelare som blir intressanta att följa. Men vi kan inte förlita oss på att några enstaka ska göra jobbet åt oss, det är fyra kedjor och tre backpar som måste hålla sig till linjerna och vinna matcher.

Forshaga inleder seriespelet på lördag borta mot topptippade Mariestad.

– Vi vet vad som väntar, det är ett jäkligt bra lag som är storfavoriter till att vinna serien i mina ögon. Vi slår ur underläge men att åka dit en lördagskväll och spela inför mycket folk är ett perfekt tillfälle att överraska på. Men då måste vi hålla os till våra linjer och spela en smart hockey.

Forshaga IF 2023/2024

Förluster: Eric Forsberg (mv), Tranås AIF, Andreas Jahnke (b), Kils AIK, Herman Johansson (b) Hammarö HC, Karl Jonsson (b), Skövde IK, Oscar Olsson (b), slutat, Adrian Jonsson (b), do, William Eriksson (b), do, Viktor Wåhleman (b), Sörhaga/Alingsås HK, Johan Ekberg (fw), Halmstad Hammers, Samuel Eriksson (fw), Kils AIK, William Johannesson (fw), IFK Munkfors, Joel Källström Englund (fw), slutat, Erik Lindskog (fw), do, Wilson Johansson (fw), do, Jonatan Wik (fw), klubb ej klar, Helmer Rydholm (fw), Grästorps IK, Linus Tjulander (fw), do, Filip Nordström (fw), Kalmar HC.

Nyförvärv: Andreas Bosson (mv), Hudiksvalls HC, Daniel Gheorghiu (b), Färjestad BK, Felix Söderlund (b), BIK Karlskoga, Tobias Björklund (b), Tingsryd AIF, William Olofsson (b), Comet Halden, Oliver Åkelid (b), Nyköpings SK, Erik Bäcklin (fw), Orsa IK, Hugo Ek Koskela (fw), Köping HC, Jakob Olsson (fw), BIK Karlskoga, Jacob Rhodin (fw), Bradford Rattlers, Linus Skager (fw), Kalmar HC, Jonathan Ström (fw), Skövde IK, Albin Olsson (fw), Viking HC.

Tränare: Thomas Engman.

Seriepremiär: Mariestad (borta), lördag 30 september.