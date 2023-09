Coop Records på Bergvik invigt – med rockstjärna i vimlet: ”Otroligt bisarr grej”

Kaffe, hushållspapper, tacotillbehör... och shoegaze-pionjärerna Slowdives nya skiva, tack. Snackisen Coop Records värmländska filial har invigts på Bergvik, med celebert rockbesök.

– Det är fantastiskt att de har nappat på det här, för det är en så otroligt bisarr grej egentligen, säger Mattias Bärjed, gitarrist i The Soundtrack of Our Lives.

Anneli Borg Lundgren, vd för Coop Värmland, sportar skinnpajen och gör hårdrockstecknet i vimlet.

– Det var några som reagerade på kontoret i morse, det är min nya look det här, säger hon, och berättar att det var VF:s artikel i våras som blev The Rolling Stones-tungan på vågen. Redan för två år sedan, under ett besök på Stora Coop i Visby, hajade hon till vid butikens skivhörna, som sedan starten för åtta år sedan kompletterats med allt från böcker till tv-spel och allehanda nördprylar.

– Efter artikeln sade jag till Klas (Olsson, kommunikationschef), att nu måste vi verkligen komma i gång, och vi ska ha det till Stora Coop Bergvik. Det ligger helt i tiden och känns bra i hjärtat, vi gör det här för kulturen i Värmland.

Kent Jansson (till vänster) ansvarar för Coop Records på Bergvik. Här syns han tillsammans med grundaren Martin Kristensson. Foto: Peter Bäcker

”Ingen grabbkulturgrej”

Martin Kristensson, Coop Records Gotlands grundare, är entusiastisk över att den "lilla revolt" han och en kollega startade vid fiskdisken nu får sin första avknoppning.

– Vi har en viss styrning från Gotland, men samtidigt får det yngla av sig lite som det vill, för annars lever vi inte riktigt som vi lär. Det enda vi har sagt är att vi absolut vill undvika att det blir en sådan där grabbkulturgrej, för det finns det så mycket av redan.

Han beskriver hur Coop Records, som specialiserar sig på "det obskyra och underrepresenterade" inom populärkulturen, vill bryta normer.

– Det är själva grundbulten i det här. Vi köper inte att yttre marknadsmakter ska diktera villkoren för vad vi håller på med. Sedan handlar det om att visa upp en mångfald, att illustrera att det alltid är roligare än enfald.

”Vi utesluter ingenting, bara det som finns i kubik och kvadrat annars”, säger Martin Kristensson om utbudet. Foto: Peter Bäcker

Mötte ni något motstånd i början?

– Nej, det tycker jag inte att vi gjorde. Det handlar om att erbjuda väldigt relevant kultur i en miljö där man minst förväntar sig det. Annars blir det för isolerat till storstäderna. Det är väl detta kultursektorn alltid har drömt om, att komma ut på olika sätt. Att placera något sådant här i en Konsumaffär, den kanske mest vardagliga av alla platser vi har i samhället, det finns en otroligt läcker spänning och dynamik i det. Men egentligen är det inte så konstigt, det är mat för hjärta och själ, inte bara för magen.

Ambitionen är att fylla på butiken löpande. Foto: Peter Bäcker

Nej till Springsteen

Coop Records är inte bara själva butikerna, man driver även ett eget skivbolag, ett bokförlag, har ett eget klädmärke och en festival. Med lanseringen i Värmland får filialen nu en egen logotyp och skivetikett, där det alltså ska ske egna skivsläpp.

– Ibland gör vi grejer ihop, ibland gör de grejer som vi på Gotland blir återförsäljare av, och vice versa. Tack vare det faktum att vi lever på att sälja hushållsost och toalettpapper kan vi vara ganska särartade i hela vårt urval. Vi tackar helt enkelt nej när Bruce Springsteen kommer med sin nya platta, för den hittar du till och med på Circle K nu, fortsätter Martin Kristensson.

Samtidigt handlar det inte om att ge något uttryck av snobbism eller elitism, vill han understryka.

– Vi utesluter ingenting, bara det som finns i kubik och kvadrat annars.

Kent Jansson tar sina nya arbetssysslor på stort allvar. Foto: Peter Bäcker

Blåsa liv i kooperativet

Över den nya skivhörnan på Bergvik hänger en gammal Konsum-skylt à la 1950-tal, helt skriven i gemener. Klas Olsson berättar att den en gång i tiden hängde utanför butiken i Borserud strax utanför Molkom.

Är det någon som går igång på den romantiska idén om det kooperativa, så är det Martin Kristensson.

– Vi vill blåsa liv i det där igen. Vi, åtminstone från Coop Gotlands sida, upplever att Coop i allmänhet försökt att prata bort det kooperativa under så lång tid. Gömt undan det lite och mer sprungit hack i häl på Ica. Vi vill gärna lyfta fram det här med liggande åttor och Konsum igen. Det är en fantastisk historia som vi är, och ska vara, väldigt stolta över.

Mattias Bärjed har släppt flera vinylskivor hos Coop Records. Foto: Peter Bäcker

Metar helst abborre

Och så var det rockstjärnan, Mattias Bärjed, som antagligen kommer fnysa till när han ser rubriken på den här artikeln. Bärjed är en av flera värmländska artister som ger ut sin musik hos Coop Records.

– Det är underbart med en person som gjort så mycket, stått på så många kreddiga scener och festat med superstjärnor, och så finns det inte ett spår av det hos honom. Inga divalater. Det är imponerande. Han metar helst abborre, säger Martin Kristensson, som snabbt fick en trogen skivkund i den Gotlandsboende värmlänningen.

– Det jag kanske har bidragit med är att jag känner mycket folk, som jag kan sätta Martin i kontakt med, säger Bärjed, vars The Soundtrack of Our Lives har börjat göra konserter igen efter ett långt uppehåll.

– Troligen ska vi spela mer. Om ingenting oförutsett inträffar, vilket det i och för sig mycket väl kan göra med det där bandet.