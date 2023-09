Amanda led av kronisk astma, men lyckades behandla sina symptom med skogspromenader.

Erfarenheten av vad skogen kan betyda för hälsan fick henne att fundera över hur fler skulle kunna ta del av naturen.

Nu står lösningen redo – och skogen flyttar in.

När Amanda Wiik studerade Folkhälsovetenskap började hon på riktigt förstå problematiken med människan stillasittande.

– På fritiden nördade jag ner mig i forskningen kring de hälsoeffekter som naturen har. Jag har kronisk astma själv och insåg hur skogen kunde hjälpa mig, säger hon.

Hon ökade på skogspromenaderna och beskriver hur hon nästan blev beroende av dem för att må bra.

Det var under en av alla skogspromenader som tanken slog henne.

– Tänk alla miljarder människor runt om i världen som inte har tillgång till skogen. Jag bestämde mig för att jag ville ta naturen till dem.

Hon började jobba på idén och efter ett par månader kom Ida Funeland in i bilden. Så småningom anslöt sig också Jesper Lindh.

Under tre år har de arbetat med en prototyp och låtit den växa fram till vad den är idag, till konceptet Nature station. Skog att gå i – fast inomhus.

Foto: Peter Bäcker

I lokalen i Karlstad kan gäster nu tas emot i ett rum med mossklädda väggar och björkstammar som ramar in ett gåband. Framför bandet finns en stor skärm med skog på. Skogen ändras i takt med att personen på gåbandet promenerar, för att simulera en riktig skogspromenad.

Medan personen tar sin promenad genom skogen ändras ljuset i rummet. Det styrs nämligen av hur tätt träden står. Gles skog ger mer ljus och tätare skog gör det mörkare.

Vinden blåser och för med sig dofter. Doften är återskapad av växternas naturliga oljor och påverkar bland annat stressnivån och immunförsvaret i kroppen.

Ger det här samma effekt som en skogspromenad ute i den riktiga naturen?

– Det kan såklart aldrig bli riktigt samma sak. Men vi brukar säga att det är second best to nature. Och tänk på de som bor mitt i New York eller som är på sjukhus under en längre tid. Då är skogen långt borta och det här ett bra alternativ, säger Amanda Wiik.

Mycket på gång

Resan har inneburit utmaningar som fått trion att växa. De har både lärt sig mycket om företagande och utvecklats på ett personligt plan, menar Ida Funeland.

– Det har varit roligt för det engagerar så mycket. Många tycker om det vi gör och vill haka på i resan framåt, berättar Amanda Wiik.

Något av det svåraste har varit att få allt att kännas naturligt.

– Allt ska synkas så att det blir verklighetstroget, säger Jesper Lindh.

Hösten blir intensiv. Deras innovativa idé har redan fått Skapas talangpris på länsnivå, och riksfinalen i Stockholm närmar sig.

Prototypen ska också till Stockholm och kommer finnas att testa på Epicenter.

”Det är ny HR-innovation, kan man säga”, berättar trion om Nature Station. Foto: Peter Bäcker

De som testar är främst företag. Det är dem som trion ser som sina framtida kunder.

– Vi vill minska stillasittandet och integrera friskvården i människors arbeten, säger Ida Funeland.

– Det är en spännande höst vi har framför oss. Det känns mer på riktigt nu när vi fått visa upp den och folk har fått testa, säger Amanda Wiik.

Även om prototypen erbjuder mycket har trion större planer. Systemet ska integreras med olika mötestjänster, så att det enkelt går att ha möten på rullbandet. Mötena ska spelas in och sedan skrivs ner av AI.

– Jag vågar knappt säga det, men vi siktar på marknadsintroduktion hösten 2024, säger Amanda Wiik.