”Google-man” och ”diplomat” lurade äldre kvinna – värmländsk kvinna misstänkt

Det började med ett mejl 2018 – ett par år senare hade den nu 72-åriga kvinnan blivit av med allt. Nu åtalas en kvinna boende i Hagfors för inblandning i bedrägerihärvan.

En 72-årig kvinna från Uppsalatrakten har under ett par års tid skickat stora summor pengar – 1,5 miljoner kronor, enligt hennes egen uppskattning – till en representant från Google och en diplomat från Storbritannien.

Det var åtminstone hennes uppfattning men det hela rör sig givetvis om ett bedrägeri.

2018 blev hon kontaktad av mannen från Google – som så klart inte jobbar på Google – som meddelade att hon hade blivit utvald för att utföra ett lokalt ”välgörenhetsarbete”, något hon också skulle få betalt för. Men för att få ut sina pengar var hon dock tvungen att i förväg betala skatt och det ledde i sin tur till ett stort antal inbetalningar, allt för att hon skulle få en ”säck pengar” levererad av en kurir.

Det fick hon aldrig och i juli 2019 polisanmälde hennes svärdotter saken. När en handläggare i slutet av december 2020 kontaktar kvinnan för är hon fortfarande inte säker på att det rör sig om ett bedrägeri: ”NN uppger i samtalet att hon innerst inne tror att det inte handlar om något bedrägeri utan att allt är i sin ordning”.

”I have nothing more to give”

Det var ju aldrig i sin ordning och det framgår med all tydlighet när 72-åringen i förhör berättar om alla turer. Hon skulle betala 8 000 i förväg för kuriren, hon skulle skatta 150 000 till det brittiska skatteverket, hon skulle betala tullavgift på 300 000 kronor och hon fick även betala en påstådd resa med privatjet då ”diplomaten” skulle resa till henne i Sverige.

Mötet blev dock aldrig av efter att ”diplomaten” insjuknat med coronaviruset. Runt jul 2020, berättar hon i förhör, fick de två kontakt igen men efter ytterligare ursäkter och förseningar blev hon kontaktad av en man från Google som förklarade att diplomaten ”kollapsat och ligger i koma”.

Under hela den här tiden har folk omkring henne, vänner och familj, förklarat att det rör sig om ett bedrägeri men kvinnan har trots det fortsatt att betala. Hon ska ha tagit lån på omkring 700 000 för att få iväg alla pengar – och för att betala av lånen har hon belånat sitt hus.

”Diplomaten” från Storbritannien Foto: Nina Eirin Rangøy

Kontakten med diplomaten, ”Mr Bruce”, har skett på Whatsapp och i utredningen framgår hur han i omgångar förmått kvinnan att skicka iväg pengar – men i december 2020 börjar hon till slut få nog. Hon skriver att hon har gett allt och inte kan ge mer.

– I have given everything I can give for this process, but it has taken my money, my health and my relationships. I have nothing more to give.

Den 8 januari 2021 skickar hon ett sista meddelande på appen.

– I have absolutely no money. My whole pension now goes to pay for the loans every months. Dont count on me to pay anything. I have done my last payment.

Ska själv ha blivit lurad

Så vart har då kvinnans pengar tagit vägen? Omkring 235 000 kronor har överförts till ett konto tillhörande en kvinna boende i Hagfors kommun. Hon har sedan skickat vidare pengarna till ett annat konto och misstänks nu för grovt penningtvättsbrott samt två fall av penningtvättsbrott av normalgraden.

– Hon säger själv att hon har blivit lurad på olika sätt, men jag anser att den här hanteringen med de här stora beloppen väcker såna misstankar att det finns fog för att åtala henne, säger åklagare Magnus Feldth Håpnes.

I rollen som just åklagare har han under åren sett sin beskärda del av bedrägerifall som detta.

– Det är ju en sak som händer, att personer tror att de kommer få pengarna om de bara betalar lite till. Bedragarna är så pass skickliga att de ju får personerna att tro att det kommer att ske. I det här fallet var det ju en anhörig som gjorde polisanmälan och i första kontakten med polisen var ju målsägande ännu inte övertygad om att hon hade blivit lurad.

72-åringen har själv uppgett att hon blivit av med omkring 1,5 miljoner kronor – i just det här ärendet misstänks Hagforsbon ”bara” ha hanterat 235 000 kronor. Vart de andra pengarna har tagit vägen är oklart.

– De verkar ha gått iväg till utlandet och i den utredningen är inte jag inblandad. Men det framgår i den här utredningen att det är ytterligare pengar som flyttats runt och skickats vidare.

Den misstänkta kvinnan tros även ha hanterat pengar som förts över från en 48-årig Karlstadsbo, men då handlar det om betydligt lägre summor.

– Den andra åtalspunkten är ett klassiskt fall där någon redan har blivit blåst på pengar, och då kontaktas av andra bedragare som påstår att man ska få tillbaka de tidigare pengarna mot en avgift. I det läget, när man redan blivit av med massa pengar, är man kanske mer benägen att ta den risken, säger Magnus Feldth Håpnes.