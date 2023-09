Lyfte kvinna i håret och hotade döda henne: ”Är det för att tjäna pengar?”

Mellan början av juni och slutet av augusti i år ska en 35-årig man ha gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning, enligt åtalet mot honom.

Han ska bland annat ha utsatt en kvinna han haft en relation med för både misshandel och olaga hot.

I slutet av augusti larmades polisen till en bostad i centrala Värmland för att en 35-årig man försökte bryta sig in i en lägenhet där en kvinna befann sig. Kvinnan uppgavs frukta för sitt liv, för att hon tidigare hade blivit misshandlad av mannen, och hade låst in sig på toaletten under tiden mannen försökte använda en spade för att ta sig in i bostaden.

Händelsen rubriceras som olaga hot, eftersom han under tiden han försökte bryta sig in upprepade gånger ska ha sagt att han skulle döda kvinnan. Det olaga hotet är en av tre punkter i ett åtal om grov kvinnofridskränkning. Åklagaren menar att samtliga gärningar som tas upp i åtalet var i led av upprepad kränkning av kvinnans integritet.

Utöver det olaga hotet ska 35-åringen enligt åtalet bland annat också ha slagit kvinnan med flera slag i ansiktet, kastat ett hårt föremål mot henne, rivit henne på ryggen, lyft och dragit henne i håret, dunkat henne mot väggen, tryckt en arm mot hennes hals.

I förhör med mannen förnekar han brott och menar att det är kvinnan som fått honom att ”framstå som någon han inte är – en som gör illa tjejer”.

– Varför säger hon så här? frågar då förhörsledaren mannen.

– Är det för att tjäna pengar? svarar mannen frågande.

Samtidigt som han åtalas för grov kvinnofridskränkning åtalas han också för att ha överträtt ett kontaktförbud gentemot sitt ex. Det ska ha hänt 18 gånger under loppet av ungefär en och en halv månad i somras – och det var inte första gången. I maj i år dömdes han för 30 fall av överträdelse av kontaktförbud mot samma kvinna.