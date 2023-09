Allt fler irriterande älgflugor i skogen – snöfattiga vintrar troliga orsaken

För den som frekvent rör sig i skog och mark så kommer det nog inte som en överraskning att de irriterande älgflugorna bara blir fler och fler.

Den troliga orsaken är att klimatet förändrats och att det under senare år varit fler kala vintrar.

– Det gynnar den här arten, konstaterar Anders Lindström, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Det ska sägas direkt att någon statistik över hur många älgflugor, eller hjortlusflugor, som det är i omlopp i de värmländska skogarna från år till år finns icke att tillgå. Om antalet älgflugor ökar eller minskar från år till år går därmed inte att säga, men tar man ett lite längre tidskliv så rådet det enligt Anders Lindström inte någon som helst tvekan om att älgflugan gått från en ovanlighet till en vanlighet.

– Tittar man under de senaste decennierna så har älgflugan definitivt ökat och går man ännu längre tillbaka i tiden så fanns den knappt, säger han.

Och anledningen till att älgflugan knappt existerade om man hoppar något hundratal år tillbaka i tiden är att de djur som flugan helst hänger med inte heller fanns i någon större utsträckning.

– Under 1800-talet så var hjortdjuren i Sverige i stort sett helt borta och Linné såg förmodligen aldrig en vild älg under alla sina resor i Sverige. Men när klövviltsstammarna sedan växte under 1900-talet så gynnade det även de här små djuren, säger Anders Lindström.

Mat för talgoxar

Det är den historiska kontexten, men det som gett allt fler älgflugor under de senaste åren har mest troligt att göra med att att klimatet förändrats och att vintrarna blivit kortare och mer snöfattiga.

– Det som är lite speciellt med det här djuret är att larverna utvecklas inne i honans kropp och de släpps sedan ut när de blir puppor. Och är det då snö så syns de här pupporna ganska väl och då kommer talgoxar och annat och äter upp dem, säger Anders Lindström.

Men är det då barmark istället så syns inte pupporna lika väl och färre blivande älgflugor slutar som talgoxmat.

– Om snön kommer senare och smälter tidigare så blir det i längden gynnsamt för älgflugorna.

Kan irritera

Att älgflugorna är irriterande för människor och att de är orimligt svåra att bli av med är ett känt faktum. Hur irriterande de är för sina värddjur råder det däremot lite olika uppfattningar om.

– Det är lite oklart, men det man nog kan säga är att om det är i stora mängder så påverkar det djuren. Då blir de störda och lägger kanske inte lika mycket energi på att beta som de annars skulle kunna göra.