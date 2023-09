Nio år i dvala – nu blir det hårdrock på Fasaden: ”Det här blir en värdemätare”

Efter nio års uppehåll – nu är musikaftonen Rockschlag tillbaka.

– Det drog igång redan 2006 och har varit väldigt lyckat, så det är kul att vi kan köra igång igen, säger Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda som står som arrangör.

Det är många band som genom åren har spelat på Rockschlagsscenen där det mest berömda är Smash into pieces. Den här lördagskvällen heter banden Härva, Kick Stiff, Clash of Steel, Empress Haze, samt Jam and I.

– Vi vill fånga upp band i närområdet, det är det som är själva grejen. Rockschlaget blir mer som en lokal arena för dem som senare kanske vill gå vidare, säger Stefan Lundmark.

Rockkvällen är både drog- och kostnadsfri och med en åldersgräns satt till 13 år hoppas arrangören locka publik från alla åldrar till Fasadens stora scen.

Fasaden lever upp igen och då gör även Rockschlaget comeback efter nio år i dvala. Foto: Daniel Olausson

Det börjar bli några år sedan senast, 2014 anordnades den förra upplagan.

– Det som är viktigt med Rockschlaget är att det är sprunget ur ungdomarna själva, det är de som har varit med och byggt upp det och det fortsätter vi också med nu. De är själva med och arrangerar.

Hur kommer det sig att ni kör igen?

– Avsaknad, det finns ju band som spelar och kör på, men det behövs också en arena att ha som utgångspunkt för dem som står och tränar och då tänkte vi att vi provkör så får vi se om det kan bli så att vi kan fortsätta. För det är många duktiga tjejer och killar som håller på med musik i Hagfors och Hagfors har producerat många olika artister från långt tillbaks.

Ett samarrangemang

Evenemanget är ett samarrangemang mellan ett flertal olika parter och Stefan Lundmark upplever att det finns ett sug efter den här typen av arrangemang, i synnerhet nu när Fasaden fått nytt liv de senaste åren.

Utfallet av helgen blir på sätt och vis avgörande för om det blir en fortsättning på det här konceptet.

– Det här blir en värdemätare. Underlaget finns men det måste också finnas ett publikunderlag. Drömmen är väl att Rockschlaget ligger på allas läppar och att folk känner till att det är återkommande varje år.