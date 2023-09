I förra veckan drog SHL igång. Jag var på premiären och satt på samma sektion som jag som barn förknippade så starkt med frihet.

Min uppväxt var väldigt inrutad. Upp 6.30, äta frukost, ta mediciner, åka taxin 7.50 till skolan, vara där, åka hem 15.15, äta mellanmål, stretch-övningar vid 16.00, middag vid 17.00, mediciner vid 19.00, dusch eller bajs 20.00, kvällsmacka vid 21.00, släckning vid 22.30. Så såg mer eller mindre alla dagar ut under mellanstadiet, någon gång i veckan fick jag dispens att umgås med kompisar.

En gång i månaden var man dessutom tvungen att åka in till sjukhuset för att en sjukgymnast skulle mäta ens rörlighet med en gradskiva. ”Förra gången du var här kunde du sträcka benet i 65 grader, nu är du 5 grader mindre rörlig” Sedan fick man med sig en stencil hem, med bilder på ens missbildade leder som fick exemplifiera hur stretchövningar skulle utföras. Inget som en tioåring dansade av lycka av.

Ofta var jag sjuk. Vid varje influensa var jag borta i minst ett par veckor från skolan. Och kom tillbaka till en ofta förändrad tillvaro. Jaså, umgås man inte längre med den personen. Jaså, har han fått skägg? Nu är det bara jag och tre till som inte fått det.

En tioåring förstår ju inte syftet med att ta mediciner eller att inte ge sig ut till ett smockfullt Bergvik när det råder vinterkräksjukan. Jag fick vara med kompisar och var inte ensam eller utstött, men det blev i betydligt mindre utsträckning än för mina klasskamrater, således kände jag mig uttråkad, understimulerad.

Därför var det alltid skönt att vakna på lördagsmorgonen när det vankades hockeymatch. Matcherna började vid 16.00, och allt som hände före dess var bara en transportsträcka.

Pappa startade igång den röda Volkswagenbussen, körde in permobilen och packade ihop de grejer som behövdes med medan den stod på tomgång. Under tiden kom mamma in och sa hejdå. Men nu var jag som i en annan zon. Om bara 30 minuter var vi i Löfbergs lila arena. Han stannade precis i dörröppningen och mätte huruvida det gick att bära mig igenom den på tvären, men huvudet och fötterna slog i varsin dörrkarm. ”Vi får ta fart!”, konstaterade han och tog några steg bakåt, innan han sprang genom badrummet och precis innan öppningen rätade ut mig så huvudet kom först och fötterna efter. Jag skrattade förtjust. Sedan genom köket, ut i hallen och sist nerför trappen innan han satte mig i bilens passagerarsäte.

Pappa lastade ur permobilen och satte mig i den. När vi gick över parkeringen höll jag mig alltid en halvmeter bakom honom. Det gjorde jag alltid eftersom han tyckte att jag hade dåligt trafikvett. Låg jag bakom honom kunde jag robotlikt följa honom och om vi hade behövt bromsa skulle jag ha marginal nog att spegla hans rörelser i stället för att slösa hockeyenergi på att hålla utkik efter bilar.

Vi rörde oss rutinerat till hissen och tog den allra längst upp där våra platser var belägna. Det var alltid stökigt att hitta rätt rullstolsplats trots att de bara var 20 till antalet. Ett ständigt kryllande av rullstolar, droppställningar och dubbla assistenter lite varstans. Här rådde det inga tvivel om att vi befann oss på sjukhyllan.

När spelarna åkte in och publiken började applådera tog pappa sin högra hand, satte den innanför min vänsterarm och slog den sedan mot min handflata så att vi på så vis applåderade ihop. Han bjöd in mig till att bli en del av showen. Så var det också under matchen. Vi satt och jämförde nyförvärv, jag försökte komma på smarta analyser om det vi såg, han ondgjorde sig över något domslut, ibland lyckades vi få fatt i någon skadad spelare som gick förbi och jag fick en autograf. Jag var som i zen, inte en penicillintablett i sikte.

Efteråt var det alltid en påfrestning för pappa att lotsa mig ut ur arenan. Folk var stressade, fulla, småsprang överallt och eftersom mitt huvud var i en så låg position var det många som inte såg mig och därför sprang in i mig. Pappa gick därför före så att folk var tvingade att runda honom och mig.

Vi åkte hem, jag somnade direkt när motorns ljud blev tillräckligt högt att nå en behaglig brusnivå. Jag vaknade precis som jag alltid gjorde vid bensinmacken. Då var det bara två minuter kvar tills vi var hemma. Dörren ställdes upp och medicinerna dukades fram illa kvickt. Nu var det färdiglekt, tillbaka till att bli vårdad. Illusionen var över.