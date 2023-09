Dödsfall 23/9

Ulla-Britta Bylund

Grums

Ulla-Britta Bylund, Grums, har avlidit i en ålder av 86 år. Hennes närmaste är make, barn och barnbarn.

Lisbeth Karlsson

Karlstad

Lisbeth Karlsson, Karlstad, har somnat in i en ålder av 75 år. Hon sörjs närmast av Staffan samt Linda med familj.

Berit Villman

Grundsätra

Berit Villman, Grundsätra, har avlidit i en ålder av 87 år. Närmast sörjande är barn och barnbarn med familjer.

May Erdborn

Karlstad

May Erdborn, Karlstad, har stilla insomnat i en ålder av 95 år. Hennes närmaste är döttrarna med familjer.

Bengt Wikland Sax

Östervallskog

I en ålder av 90 år avled under onsdagen Bengt Wikland Sax, Östervallskog. Bengt har under större delen av sitt liv varit bosatt i Ivarsbyn, Östervallskog. Under sitt yrkesverksamma liv drev han bilverkstad och körde taxi och skolbuss. Hans fritidsintressen har varit att vistas i skog och mark, orientering, släktforskning och att dansa.

Bengt sörjes närmast av maka med familj samt döttrar med familjer.

Sara Karlsson

Kristinehamn

Sara Karlsson, Kristinehamn, har avlidit vid 96 års ålder. Hon sörjes närmast av döttrarna Öllegård och Monica med familjer.

Allan Carlsson

Karlstad

Allan har stilla insomnat i en ålder av 81 år. Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn samt broder med familj.

Inga-Britt Johansson

Hammarö

Inga-Britt Johansson, Hammarö, har avlidit i en ålder av 84 år. Hon sörjs närmast av barnen med familjer.