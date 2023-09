Efter sex år – Sjöstedt åter i moderklubben: ”Kanske lägger mig i för mycket”

Efter sex säsonger i allsvenskan – nu är Victor Sjöstedt tillbaks i Hagfors IBS.

– Jag kommer nog tillbaks med mer rutin och mer kunskap om hur innebandyn ser ut, säger han.

120 matcher i allsvenskan och åtskilliga i kvalet till SSL. Och med en hel säsong i ryggen med idel måstematcher för ett Skoghall som kämpade i den allsvenska botten har Victor Sjöstedt fått tävla under press.

En erfarenhet han själv lyfter som extra bra att ha med sig när han återvänder till moderklubben, som han en gång i tiden var med och tog upp till ettan.

– Jag har fått spela många stora matcher, både kvalet till SSL med Karlstad och även ifjol där det var mycket kamp om överlevnad med Skoghall. Sedan kanske inte själva matcherna har slagit ut som jag velat alltid, men jag har ändå fått med mig den rutinen kring hur man beter sig inför matcher, träningar och så. Jag kommer tillbaka med en helt annan syn på hur det fungerar, säger han.

Målvakten fyller 31 år kommande vecka och blir med sin blotta närvaro en viktig kugge med sin rutin och erfarenhet i ett HIBS som slutade sjua i serien förra säsongen.

Med 16 raka säsonger i det som är nuvarande division 1 är det imponerande svit som föreningen har hållit i år efter år. I år går man in i säsongen borta mot Sandviken och laget gör det utan en uttalad målsättning.

– Men personligen tror jag att om vi bara får ihop det så ska vi kunna vara med och i alla fall pressa de två lagen som får kvala uppåt. Sedan är det en speciell säsong med fyra lag som åker ur, så jag tror nog att det oavsett hur det ser ut måste vara så att vi jobbar långsiktigt, säger Victor Sjöstedt.

Vad tycker du är rimligt att ha för förväntningar på er?

– Att vi ska växa under resans gång. Vi har nog ändrat lite spelsätt mot vad Hibs har haft förut, men vi har lärt oss snabbt under försäsongen men kommer nog ta lite tid innan det sitter fullt ut. Får vi det väl att klaffa så kommer det passa vårt lag väldigt bra och då tror jag vi blir jobbiga att spela mot.

Själv finns inte Victor Sjöstedt med på planen när säsongen börjar i helgen. Ett ledband i ena tummen har gått av, vilket har hållit honom vid sidan de senaste månaderna.

– Och det tar nog ytterligare ett par veckor innan jag dra igång för fullt. Men jag är med på träningarna och hjälper till så gott jag kan ändå, men kände vid den sista träningsmatchen nu att det börja pirra till i kroppen, så nu vill jag vara med på planen igen.

Men tummen... hur har du klarat vardagen?

– Jag har en sambo som har stött till ordentligt och jag har väl fått göra det jag har kunnat med vänsterhanden, sedan är jag väl inte direkt vänsterhänt... men jag har gjort det jag har kunnat.

I Victor Sjöstedts frånvaro ser han hur det i första hand lär bli Liam Andersson som får vakta målet i början av säsongen. 22-åringen har haft hand om den så kallade förstaspaden de senaste säsongerna och har imponerat på Victor Sjöstedt.

– Han är jätteduktig, sedan finns det ett gäng yngre målvakter också där bakom som vad jag har sett har bra potential till att kunna ta sig till division 1 och kanske ännu längre.

– Men jag pratar mycket med Liam både under matcher och träningar för det finns alltid små saker som man snappar upp och som man själv har lärt sig under åren. Så det är bara kul att kunna hjälpa till.

Ja, hur ser du på den här mentorsrollen som du ändå får i laget?

– Jag tycker det är kul, mitt problem är kanske att jag lägger mig i lite för mycket ibland, skrattar han.

– Men det är kul och intressant att hjälpa till och om folk tycker jag tjatar för mycket är en sak, men jag har alltid varit sådan att jag tycker om att vara med och påverka och särskilt nu när jag själv inte kan vara med på plan. Då får jag försöka bidra så gott jag kan för att försöka hjälpa laget.

Allt du behöver veta om Hagfors IBS

Nyförvärv: Fabian Lakander, Lerum, Marcus Hedlund, comeback, Albin Jonasson, juniorlaget/Edebäck, Lukas Larsson, do, Filip Gustafsson, do, Isak Wessman, Skattkärr, Emil Karlsson, do, Robin Jansson, Edebäck, Adam Nordqvist, Karlstad Ungdom, Victor Sjöstedt, Skoghall.

Förluster: Jesper Jansson, Karlstad Ungdom, Daniel Svensson, Karlstad, Mikael Danielsson, Edebäck, Chris Hauger, Onyx, Jesper Larsson, Täby, Emil Åkerlund, Skoghall Utveckling, Daniel Brokvist, slutat, Johan Jonasson, Arvika, Viktor Rudsvik, Hultsberg, Henrik Österås, Skoghall och Noel Michelsson, timeout.

Tränare: Niclas Andersson.

Förra säsongen: 7:a i division 1 västra Svealand.

Seriefavorit: Borlänge eller Hudik.

Premiärmotståndare: Sandvikens AIK (b), 23 september.