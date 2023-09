Vestres succé – har redan passerat fjolåret: ”Har inte slagit i taket”

Vestre firar tio år i sina nuvarande lokaler.

Med en rejäl växtvärk.

– Vi har bara i år tagit in 15 personer i en produktion som har 40 anställda. Och vi kommer behöva rekrytera ännu mer, säger Håkan Lindh, projektkonsulent på Vestre.

Ketchupeffekt, proppen ur, eller för att tala fackspråk – möbeltillverkaren i Torsby har haft en sjuhelsikes tillväxt under lång tid, men frågan är om inte nuvarande verksamhetsår tar priset.

– 2022 omsatte vi drygt 300 miljoner kronor, och jag kan säga att vi redan nu ligger över 400 miljoner och då har vi nästan fyra månader kvar på året. Och vi växer naturligt i Sverige och Norge som är våra hemmamarknader, men det har varit extremt mycket i Europa och något djävulskt i Nordamerika. Det är helt otroligt.

Håkan Lindh visar runt i lokalerna. Här lite snett mitt emot polisstationen i Torsby har man haft produktionen det senaste decenniet och efter att ha hittat lokalerna av en slump på Blocket gick flytten från Vinkelvägen fort.

Mer stål och plåt

Efter att den uppseendeväckande fabriksbyggnaden The plus invigdes i juni förra året har produktionen i Torsby riktats mer och mer in på stål- och plåtarbeten och Håkan Lindh avslutar rundturen med att slå sig ned på Vestres prisbelönta Munch-serie, döpta efter den norska konstnären och den serie som syns på Munchmuseet i Oslo.

Tyvärr, beklagar han, finns inte den nya modellen Tellus kvar i Torsby, den är gjord av fossilfritt stål och kommer inte ut på marknaden förrän om ett par år.

– Vi ser ju att det i framtiden blir än mer viktigt att minska koldioxidavtrycket och där känns det som att vi har varit med och drivit frågan mot SSAB, vars stål vi använder idag. De hade nog haft en längre tidsperiod annars på fossilfritt stål, säger Håkan Lindh.

Håkan Lindh provsitter Vestres Munch-serie som idag pryder Munchmuseet i Oslo, och det är bara en av många produkter i möbeltillverkarens digra produktkatalog som för närvarande tar stora delar av världen med storm. Foto: Daniel Olausson

Går det bra så är det lätt att få inflytande. Efterfrågan på Vestres produkter är idag såpass stor att både Håkan Lindh och hans kollega Ronny Jonsson, säljansvarig i Sverige, tittar lite på varann när de får frågan om huruvida bristen på arbetskraft hämmar utvecklingen.

Det är nämligen företagets stora utmaning idag, och lite av en anledning till varför man bjuder in till både festligheter och öppet hus nu på lördag.

– Men det är en bra fråga. Det ena föder ju det andra och har vi en större produktionskapacitet så blir våra säljteam också större, så det är nog ett jag på den, landar Ronny Jonsson i.

Vestre har nyanställt så många som 15 personer bara i år och passerar snart 50-strecket på fabriken i Torsby. Foto: Daniel Olausson

Håkan Lindh förklarar att det förs tidiga diskussioner med Torsby kommun om en eventuell fabriksutbyggnad västerut. Men än finns det mer att hämta i nuvarande lokaler, trots att man alltså närapå fördubblat styrkan bara det här året.

– Vi har inte slagit i taket när det gäller utnyttjande av arbetstid i fabriken, det skulle till exempel gå att få till fler skift. Men det är inte heller bara att trycka på knappen utan det gäller också att få in rätt folk som kan täcka upp med rätt kompetenser och så, säger Håkan Lindh.

– Precis som många andra i Torsby dammsuger vi marknaden på potentiell arbetskraft. Vi jobbar tajt mot Stjerneskolan och även med Älvstrandsgymnasiet och också mot Karlstad för det är inte bara verkstadsarbetare vi behöver, det är också ingenjörer och konstruktionsteam.

Hur stora ska ni bli då?

– Hittills har vi varit organiskt växande på alla vis både när det gäller investeringar och folk. Vi har en exportmarknad som överträffar alla förväntningar så här långt och vi vet ju inte vad som väntar. Men utan att säga för mycket så ser det väldigt bra ut inför framtiden, säger Ronny Jonsson.

Vestres färggranna möbler ses oftast i utemiljöer, men man ser också hur efterfrågan på inomhusmöbler har stigit. Foto: Daniel Olausson

