Väg 62 blir dyrare än beräknat – viltbro för 40 miljoner: ”Ett känt stråk”

Riksväg 62 mellan Forshaga och Deje ska rustas upp.

Projektet blir emellertid dyrare än beräknat, bland annat för att en faunabro för runt 40 miljoner tillkommit.

– Länsstyrelsen vägde in hela 62:an och ansåg att vi skapat en för stor barriäreffekt, säger Jonas Brandt, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket håller på att se över riksväg 62 i etapper. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten. Åtgärderna för sträckan mellan norra infarten till Forshaga och Deje presenterades våren 2022.

Men då satte länsstyrelsen ner foten, vilket har fått Trafikverket att göra ett omtag i vägplanen som förra veckan åter skickades ut för granskning.

Den största nyheten är en faunabro strax norr om återvinningscentralen i Forshaga. Länsstyrelsen ansåg att det planerade viltstängslet skulle försvåra för djuren att ta sig över vägen.

Att faunabron, som får en spännvidd på drygt 33 meter, placeras där den gör är ingen tillfällighet.

– Det är ett känt viltstråk där det har förekommit olyckor, säger Jonas Brandt.

Trafikverket valde mellan två brolösningar, en större och en mindre.

– Den större, med en spännvidd på 49 meter, bedömdes som snyggare, men då hade vi behövt göra mer intrång på sidorna. Det är skog på platsen, säger Jonas Brandt.

Kostnaden för bron beräknas till runt 40 miljoner kronor. Den fanns inte medräknad i den tidigare budgeten på 164 miljoner.

– Budgeten gjordes i 2020-års penningvärde. Förutom att faunabron tillkommit har kostnaderna stigit otroligt mycket, säger Jonas Brandt och uppskattar att projektets totalkostnad lär landa på cirka 235 miljoner kronor.

Vägsträckan mäter 7,5 kilometer, varav 4,1 kilometer breddas från nio meter till 14 meter för att ge plats för en 2+1-lösning. Resterande delar blir 1+1-väg.

Åtgärder som mötesseparering, breddning, faunastängsel, färre utfarter, säkrare busshållplatser gör att hastigheten höjs till 100 kilometer i timmen. I dagsläget varierar högsta tillåtna hastighet mellan 70, 80 och 90 kilometer i timmen.

Dömlekorset är en av de platser som kommer att ses över. Enligt vägplanen ska fyrvägskorsningen ersättas av två trevägskorsningar. Foto: HP Skoglund

Jonas Brandt uppskattar att fem till tio utfarter görs om, bland annat Dömlekorset.

– Vi vill få bort den farliga fyrvägskorsningen i Dömle med två trevägskorsningar.

Vid återvinningscentralen tillkommer ett accelerations- och avsvängningsfält. Busshållplatserna vid återvinningscentralen rustas och görs mer tillgänglighetsvänliga, detsamma gäller för hållplatserna i Risäterstorp.

I och med att faunabron tillkommit förses även sträckan mellan återvinningscentralen och Kvarntorpsån med viltstängsel. Det var inte tanken tidigare.

Om länsstyrelsen godkänner vägplanen kan den senare fastställas. Byggstart väntas under 2025.

– Som det ser ut nu blir det byggnation över två vintrar, att vi börjar sent 2025 och blir klara tidigt 2027. Vi räknar med att ha trafik på vägen under byggtiden. Gamla Dejevägen finns till hands om vi skulle behöva stänga av väg 62 under en tid, säger Jonas Brandt.