Nya generationen ska föra Skoghall tillbaka till allsvenskan: ”Bättre med press”

Från knatteinnebandy till A-lagskontrakt med moderklubben Skoghalls IBK.

Leo Walkert, Linus Broström och Elias Broström kommer få ett stort ansvar direkt i jakten på allsvenskan.

– Det är klart att man känner lite press, säger Elias Broström.

En nedflyttning från allsvenskan gör nu att Skoghall tvingas börja om i division 1. Tio spelare har lämnat klubben och lika många har kommit in. Hammaröklubben går därmed in i seriespelet med en trupp bestående av 20 spelare.

En trupp bestående av ungdomlig entusiasm.

Karl Haglund, 17, Albin Örtqvist, 18 och Noah Swahn, 19 är tre utan nyförvärven man tror mycket på. Förhoppningar finns även på att spelare som Jakob Mill, Erik Hjalmarsson och Adam Rundqvist ska ta ytterligare kliv, med ytterligare en säsong under bältet.

Leo Walkert och bröderna Linus och Elias Broström är tre namn till. Trion kommer från de egna leden och gör nu deras första ordinarie A-lagssäsong.

– Jag tycker det är ganska skönt att ändå få ett hyfsat stort ansvar redan direkt som ny och ung. Det tenderar ofta att man inte får så mycket förtroende från start, men det märks att Skoghall verkligen satsar på oss vilket känns bra, säger Linus Broström.

Känner man någon extra press när man redan på förhand går in med ett visst ansvar?

– Det är klart att man känner lite press, men så ska det samtidigt vara. Det ska vara lite nervöst innan. Det blir första A-lagssäsongen med ansvar vilket ska bli väldigt roligt. Mitt enda fokus är att bidra så mycket som möjligt redan från start, berättar den två år äldre Broström-brodern, Elias.

– Jag tror jag kommer prestera bättre när jag har lite press på mig. Samtidigt har jag inte hört att folk har så mycket förväntningar på mig än, så jag brister nog inte om jag inte gör en viss mängd mål eller assister, fortsätter lillebrorsan.

Truppen har ett brett åldersspann med spelare från födda 1993 till 2005, men det menar Leo Walkert inte är någonting som märks på lagdynamiken.

– Det skulle jag inte säga. Vi har några i laget som är väldigt roliga att hänga med, och det är några utav de äldre jag syftar på. Jag har lika kul med någon som är 30 år, precis som 18. Det har ingenting med åldern att göra, säger 19-åringen och fortsätter:

– Sen blir det självklart att de som hållit ihop år ut och år in även är tajtare. Precis som jag och Linus, vi har spelat ihop sedan vi var knattar.

Att ha spridda åldrar behöver inte heller innebära något negativt. Elias Broström har inlett säsongen med nio år äldre Sebastian Nyborg som backpartner.

– Jag tycker bara det är skönt att ha några äldre som visar vägen och ger tips till en. Det märks även att de har lite rutin från att ha spelat större matcher. Man lär sig något nytt på varje träning.

Kan det även bli att ni yngre sporrar de äldre på träning och match?

– Det blir nog så utan att man tänker på det. De tänker säkert lite extra på det att de inte vill låta några yngre komma fram och visa att de kan mer. Även de har nog lite att bevisa, säger Linus Broström och får medhåll från Leo:

– Jag tror verkligen att det är så, det vet man själv när jag var en av de äldre i andra lag, att man ville visa vägen. Det tror jag våra äldre också känner.

Från knatteinnebandyn i Skoghall till att nu representera A-laget.

Den resan har alla tre gjort. Leo och Linus, båda födda 2004, har dessutom gjort den sida vid sida.

– A-laget är ju det längsta steget man kan ta i föreningen och det är superkul att nu ha fått göra hela resan. Man har alltid funnits där för Skoghall samtidigt som det är en väldigt bra förening.

Lika speciellt tycker radarpartnern, Linus, att det är.

– Det var inte jättelängesen man satt på läkaren och tittade på några av lagkamraterna. Det känns lite speciellt på det sättet.

Om tio år, när ni är i samma ålder som det äldre gardet, kan ni se er själva inta samma ansvar för att hjälpa nästa generation?

– Med stor sannolikhet blir det så, det tror jag verkligen, konstaterar Linus Broström.

Andreas Prochazka återvände som Skoghallstränare i januari detta år, föreningen han coachat i både division 1 och allsvenskan mellan 2010–2015.

Han känner därför lagets äldre herrar sedan tidigare, de som på den tiden var unga och lovande. Nu väntar en ny grupp av talanger som ska skolas in på seniornivå.

– Det är väl det som är lite nytt, att jag har en ny generation som ska få en större roll i år. För annars skulle jag säga att startsträckan är minimal för egen del, säger Andreas Prochazka.

Planen för hur generationsväxlingen ska gå till har i Skoghalls IBK redan gjort klart. När Marcus Pontusson, Andreas Jansson och Albin Englöw, med flera, väljer att lägga klubban på hyllan.

Då ska klubben redan ha hunnit förebygga så att nya spelare kan gå in och ta över rollen som bärande personer, både på och utanför innebandyplanen.

– Vi hoppas givetvis att de kommer fortsätta spela i flera säsonger till, det är i alla fall vad jag ser framför mig. Men det här är alltid något som behöver göras i långsiktigt syfte.

Redan till denna säsong tillhör bland annat 23-årige Adam Rundqvist lagets kaptenstrio.

– Jag tycker vi har ett spännande lag, många som förhoppningsvis kan ta kliv. Sedan kommer de unga spelarna ha olika stora roller, där vissa kommer producera mer än andra. Så är det bara.

Allt du behöver veta om Skoghall IBK

Nyförvärv: Oskar Thorén, comeback, Emil Johansson, do, Albin Örtqvist, Karlstad IBF, Noah Swahn, do, Henrik Österås, Hagfors, Karl Haglund, Skattkärr, Patrik Nessbo, Egna led, Leo Walkert, do, Elias Broström, do, Linus Broström, do.

Förluster: Marcus Öhlin, Arvika, Ludvig Thorbjörnsson, Partille, Victor Sjöstedt, Hagfors, Villiam Ronnergård, Lillån, Marcus Bofeldt, do, Emil Fredriksson, Karlstad, Andreas Henriksson, do, Victor Bugarski, Nilsby, Rasmus Kraft, klubblös, Oscar Haevaker, do.

Tränare: Andreas Prochazka.

Förra säsongen: 11:a i allsvenskan (nedflyttning).

Egen målsättning: ”Målet är att nå kvalspel, därefter vill vi vara med och bråka så länge vi kan”.

Seriefavorit: Skoghall och Lindås.

Premiärmotståndare: Varla IBK (b), 23 september.