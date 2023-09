Karro, 20, tillbaks efter otäcka skadan: ”Så ska den ju inte se ut...”

Ett olyckligt snedsteg och Karro Munks fot stod åt fel håll.

Nu är hon tillbaks i fullgott slag – 1,5 år senare och i ett Hagfors IF Uddeholm som läker såren efter fjolåret.

– För varje vecka som har gått så har vi spelat ihop oss bättre, säger hon.

Laget slogs i toppen av allsvenskan när olyckan var framme. Karro Munk hade som 18-åring skolats om från forward till back och varit en av de mer framträdande spelarna när hon på träning trampade på en klubba.

Hon föll och kände direkt att något gick sönder.

– Det första jag tänkte var att hålla tryck på foten för jag trodde att jag hade stukat den. Men när jag tog tag i den så såg jag att den pekade åt vänster och så ska det ju inte se ut... då sade jag bara att vi skulle ringa ambulansen, berättar hon.

Säsongen var över och efter ett fjolår som definitivt präglades av skadan har hon återvänt från GS86 till Hagfors. Förra året blev det bara tio tävlingsmatcher.

– Det gick inte att spela, jag hade så mycket känningar av foten. Men den känns bra nu, jag har kunnat köra en hel barmarksförsäsong utan att ha ont så jag tror nog bara att det blir bättre och bättre.

Hur har vägen tillbaka varit?

– Jobbigt mentalt. För det var så mycket som stod på spel när skadan kom, det var kval inför innebandyfesten och sådant som jag missade. Sedan känner jag ju också att man orkar inte lika mycket som innan och hela den här vägen med att träna upp konditionen tillbaka... i ensamhet.

Tufft?

– Ja, jag tycker ju att jag slet på bra och har gjort min rehab och tränat på även fast det inte är så roligt alla gånger. Men just att börja om från noll med konditionen har varit jobbigt.

Karro Munk fyllde 20 år i våras och bor numera i Karlstad där hon pluggar till mellanstadielärare. Just den här premiärveckan är hon hemma hos föräldrarna i Hagfors eftersom det är en del studier hemmavid som gäller och hon konstaterar leende att kombinationen plugg och innebandy funkar ganska bra.

För den allvarliga skadan till trots – det var tveklöst så att hon skulle tillbaka till innebandyn.

– Det är svårt att förklara, men innebandyn betyder så mycket för mig och bara det här med att vara med i ett lag, att man får utvecklas på alla plan och så gör att jag bara tycker att det är så himla roligt, och det blir bara roligare och roligare ju äldre jag blir också, säger hon.

20 må vara en förhållandevis låg ålder, men i ett ständigt ungt Hagfors IF Uddeholm är hon i år en av de äldre och tillsammans med Alva Hagelin de enda som återstår ur det lag som blev allsvenskt trea säsongen 2021/2022.

Förra året blev resultatmässigt nattsvart och efter tre säsonger i allsvenskan slutade laget toksist efter att ha förlorat 20 av de 22 matcherna.

Och det är nu när laget åter är i division 1 som Karro Munk får en viktig roll i laget.

– Jag får ta de lite yngre under mina vingar för att få dem att känna sig trygga och visa i spelet och taktiken ett lite mognare sätt att spela och det är ju allt möjligt som att prata på bänken och i omklädningsrummet, säger hon.

– Sedan har jag väl själv aldrig varit någon striker, men det vore gôtt om jag kunde göra lite fler mål också i och med att vi har en ganska tunn trupp. Då blir det lite större press på oss seniorer.

Målsättningen är att hålla sig kvar i division 1, förklarar hon. Och för ett lag med lite stukat självförtroende från fjolåret har försäsongens fina insatser varit betydelsefulla inför hemmapremiären mot Karlstad Ungdom nu på lördag.

– Vi har många nya juniorer som tar för sig mer och mer och i och med att Thomas (Eriksson) tar oss igenom mer av taktiken så blir vi tryggare med varandra. Så jag tycker det ser ut som att vi har bra chanser. Vi har vunnit alla våra matcher under försäsongen, och det är nog verkligen vad vi har behövt, säger Karro Munk.

Så är läget i de värmländska lagen

BKI Sunnanå

Nyförvärv: Sophia Fyhr (Karlstad IBF), Elsa Dahlberg (KAIS Mora UIF), Ester Vessman-Henriksson (GS 86 AIF), Cornelia Grytzelius (do), Emmie Adamsson (IFK Heden) och Emmy Svensson (Skoghalls IBK Utveckling).

Förluster: Lina Ek-Segerblom (slutar) och Nelly Arnefur (GS 86 AIF).

Tränare: Hans-Owe Sundström, Jonas Huatorpet, Martin Persson, Johanna Inelind och Jörgen Lomarker.

Målsättning: ”Vara med och kriga om topp 4-placeringarna”.

Dotteviks IF

Nyförvärv: Ellen Stennrick (comeback), Elin Lindström-Wegraeus, (do).

Förluster: Clara Mossberg (Karlstad IBF), Amanda Josefson (Grums IBK), Kristin Andersson (slutat), Julia Martinsson (do) och Emma Eriksson (do).

Tränare: Jukka Karjalainen och Kalle Mossberg.

Målsättning: ”Topp 6”.

Grums IBK

Nyförvärv: Beatrice Alfredsson (BK Vålberg), Emelie Aronsson (BKI Sunnanå), Maya Månskog (IFK Heden) och Amanda Josefson (Dotteviks IF).

Förluster: Inga.

Tränare: Morgan Persson, Mikael Larsson och Cornelia Proper.

Målsättning: ”Nytt kontrakt”.

Hagfors IF

Nyförvärv: Mathilda Strand (Filipstad IBK), Karro Munk (GS 86 AIF) och Sara Osbrink (comeback).

Förluster: Anna Brokvist (Hertzöga BK), Emilia Brus (IBF Borlänge), Alma Ahl (Skoghalls IBK), Alice Stefansson (do), Sofie Andersson (Västerås Rönnby IBK), Alva Danielsson (Filipstad IBK), Kristin Sjöö (slutar), Amanda Ljunglöf (timeout), Olivia Blomgren (do), Amanda Kvarnström (do) och Suthasinee Faa Frykholm (do).

Tränare: Thomas Eriksson och Jonas Ekman.

Målsättning: ”Nytt kontrakt”.

Karlstad IBF Ungdom

Nyförvärv: Johanna Söderqvist (comeback, senast Skattkärrs IK), Agnes Öhrman (GS 86 AIF), Nova Rosengren (Hertzöga BK), Ebba Lindblad (Fröjereds IF) och Ebba Eddeborn-Hansen (egna led).

Förluster: Sofie Westin (Sundsvalls IBF), Emilia Lassfolk (flyttat till Stockholm), Clara Dagobert (Karlstad IBF) och Isa Lindström-Wegreaus (do).

Tränare: Viktor Forzelius, Linnéa Juhlin och Filip Andersson.

Målsättning: ” Utvecklas så mycket vi kan både på individ men även kollektiv nivå”.

Munkfors IBK

Nyförvärv: Gabriella Gustavsson (IBF Hedemora), Hanna Svärd (Hertzöga BK).

Förluster: Felicia Moss (Hertzöga BK), Marie Westerlund (GS 86 AIF), Samin Bergwall (Skälby IBK), Malin Johansson (SK Örnen), Alva Kervestig (timeout) och Kristin Larsson (flyttat till Stockholm).

Tränare: Anders Jonsson och Stefan Falk.

Målsättning: ”Topp 5”.

Skoghalls IBK Utveckling

Nyförvärv: Moa Wallgren (Dotteviks IF), Clara Björklund (comeback), Tilda Johansson (GS 86 AIF), Tove Johansson (Karlstad IBF Ungdom), Alma Finell (BK Vålberg), Josefine Byh (do) och Tea Anderberg (Säffle SK).

Förluster: Sandra Lidén (skadad).

Tränare: Peter Lidbrand, Elsa Flodell, Fredrik Nyman och Niklas Karlsson.

Målsättning: ” Bli ett mittenlag”