Erfarna brödraduon tillbaka i division 1 – för att stanna: ”Alldeles för roligt”

Det var nio år sedan sist – men nu spelar GS-bröderna Anton och Jakob Kjellman division 1-innebandy igen.

De kommer få ta ett stort ansvar både på och utanför planen.

– Vi ska agera förebilder, men de yngre ska samtidigt ha ett helvete för att bli bättre än oss, säger Jakob.

För sex månader sedan var det nog få som trodde att GS 86, till helgen, har en division 1-premiär att se fram emot.

Då befann sig laget i en högdramatisk streckstrid med Karlskoga i division 2 om att knipa den sista kvalplatsen. Allt avgjordes till slut i sista omgången där GS, med fyra måls marginal, slutade fyra i tabellen och därmed tog sig till kval.

– Juste, det var målskillnad som blev avgörande. Det hade jag glömt, säger Anton Kjellman och skrattar när han tänker tillbaka på säsongsavslutningen.

– Där och då, inför sista omgången, var det nog en riktig högoddsare att vi skulle sitta här nu, fyller Jakob Kjellman-Kaugesaar på med.

Högoddsare eller inte. GS 86 steppade upp när det behövdes som mest och besegrade till slut både Skattkärr och Skoghalls utvecklingslag i det efterföljande kvalspelet.

Nu har Forshagaklubben på nytt oddsen emot sig när man går in i säsongen som nykomling.

– I fjol var det som en slags serielunk för oss där alla växte när det blev kval. Samma kliv behöver vi ta även denna säsong, fler spelare som lyfter och hakar på, som visar vägen och utvecklas.

Få i truppen har tidigare prövat på spel i division 1.

Två som däremot har gjort det är bröderna Jakob, 35 och Anton, 31 – som 2019 valde att lägga spelarkarriären på is och i stället ta en plats på tränarbänken.

Jakob Kjellman-Kaugesaar var därefter borta i tre år, innan han inför förra säsongen beslutade sig för att lämna tränaruppdraget i GS och i stället återgå till spelare.

– Jag kände under min sista säsong i båset att jag var tvungen att testa igen, jag blev alldeles för sugen. Så jag körde på rätt hårt med fysen för att ge det ett ärligt försök och bestämde mig för att blir det någon sån här ”gubbskada” så skiter jag i det.

Ett år senare gör nu båda två comeback i division 1 efter nio års väntan.

– Det var som sagt länge sen så det blir en liten värdemätare för en själv. Vi kommer definitivt sättas på prov, men det ska bara bli kul, säger Anton Kjellman.

– Det ska bli jäkligt roligt. Det har blivit division 2 nu i några säsonger, mot samma lag. Det blir skönt att få prova något nytt igen, fyller Jakob på med.

Hade ni fortsatt en säsong till om det inte vore för avancemanget?

– Jag hade med största sannolikhet gjort det. Jag var mest nöjd över att jag kunde fullfölja en hel säsong. Jag hade även tvingat dig att fortsätta, säger storebrorsan och tittar på Anton.

Han fortsätter sedan:

– Det är alldeles för roligt för att ge sig med det här. Nu har man gjort tvåan och det ska bli kul att få prova på ettan. Vi sa även det när vi kom till GS att målet var att föra upp klubben till ettan innan vi ger oss. Och inte har vi gett oss än.

Är det här sista rycket för er på den här nivån?

– Jag har två barn och en fru, där vi bestämt oss för att ta en säsong i taget för att se hur det går. Jag har ingen tydlig målsättning att jag ska vidare uppåt i seriesystemet. Det är snarare att etablera GS i ettan, säger Jakob med en instämmande Anton bredvid sig.

Nu väntar ett stort ansvar hos de äldre, rutinerade herrarna, för att återkomsten i division 1 inte blir en kortvarig historia.

Högst troligt kommer det även krävas att andra spelare kliver fram under säsongens gång.

– Visst, vi blir äldre, men det blir ju även våra yngre killar. De har ett år till i bagaget, lite mer erfarenhet och därav i fortsatt utveckling. Den utvecklingen ska vi hjälpa dem med, menar Anton Kjellman.

Kjellman-Kaugesaar är medveten om förutsättningarna:

– Vi ska agera förebilder, men de yngre ska samtidigt ha ett helvete för att bli bättre än oss. Både jag och Anton känner ett slags prestationskrav vilket samtidigt är kul. Vi älskar att känna det, vi älskar att behöva prestera. Att få utökad konkurrens under säsongen gör att det bara kommer trigga oss ytterligare.

En annan som lägger stor vikt vid att ha brödraduon hel och frisk är Anton Fallbråten, som är tillbaka i moderklubben GS – men för första gången som huvudtränare.

– Båda två är fortfarande superduktiga och behöver kanske inte springa lika mycket som en 20-åring, även om de i sinnet kanske fortfarande är 20 år, säger Fallbråten och ler, innan ha fortsätter:

– De måste ta en stor roll, det är inte supermånga fler i truppen som tidigare spelat på den här nivån. De kommer därför behöva ta en ledande roll både på och utanför planen.

Det var tre år sedan du tränade ett herrlag, känns det ringrostigt på något vis?

– Nej, det har inte varit några konstigheter. Jag har en lång spelarkarriär själv och känner mig hemma i de här omklädningsrummen. Det har inte tagit långt tid att komma in i rutinerna igen.

Allt du behöver veta om GS 86

Nyförvärv: Jonathan Johansson, Deje, Oscar Nahlbom, Olsäter, Oscar Johannesson, Skattkärr, Fredrik Hult Lamberger, do, Kevin Björklund, Karlskoga, Linus Svensén, do, Liam Jensen, Hultsberg, Nils Öhrman, Egna led, Isak Dahl, do.

Förluster: Erik Brattström, Hertzöga, Andreas Andersson, do, Filip Granrud, Slutat, Simon Andersson, do.

Tränare: Anton Fallbråten.

Förra säsongen: 4:a i division 2 (vann kvalet till division 1).

Egen målsättning: ”Nummer ett blir att hålla oss kvar, det är den enda rimliga målsättningen”.

Seriefavorit: Skoghall.

Premiärmotståndare: Pixbo IBF (b), 24 september.